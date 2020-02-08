Kobe空難初步調查出爐 未見直升機內災難性故障

（中央社華盛頓/庫佛城7日綜合外電報導）美國聯邦調查人員今天公布美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）空難初步調查報告，指出沒有證據顯示直升機內部有災難性故障問題。

布萊恩上月26日墜機身亡，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）在事發12天後發布的初步報告指出，兩組旋翼組件檢查發現的損傷，「都與墜機衝擊時的動力旋轉一致」。

41歲的布萊恩、他的13歲女兒吉安娜（Gianna）和機上另外7名乘客全數在這場墜機事件中罹難。委員會初步調查結果指出，墜機事件並沒有明顯機械問題。

全球最受歡迎運動明星之一、18度入選NBA明星賽的布萊恩驟逝，讓全世界廣大球迷和運動員陷入震驚和悲痛。

湖人退役名將布萊恩當時正前往青少年籃球賽途中，他擔任女兒吉安娜球隊的教練，吉安娜和同樣搭乘這架豪華直升機的另外兩名女孩原本要去參加比賽。

路透社報導，委員會最新調查報告寫道，關於墜機一項關鍵新發現是，「發動機可見的部分並沒有證據顯示有無法控制或災難性內部故障問題」。

不過這份11頁的報告未排除機械性問題，可能要等這架塞考斯基（Sikorsky）S-76B直升機殘骸中找到的發動機和其他零件進行拆解並仔細檢視後才能確定。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1090208