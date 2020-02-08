鑽石公主號乘客：難道患上武漢肺炎才能逃離郵輪

（中央社橫濱7日綜合外電報導）郵輪「鑽石公主號」數十名乘客被以擔架運下船、送進救護車，他們出現咳嗽症狀、感覺疼痛、因發燒而灼熱。這是2019新型冠狀病毒快速擴散全亞洲之際的最新一批確診病患。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，停泊在日本港口4天的「鑽石公主號」上，隔離著約3700名乘客及船員。連續數日被侷限在狹小空間，69歲的范納‧門迪薩瓦爾（Vana Mendizabal）絕望感漸升，她突然想到：如果逃離郵輪和強制隔離14天的唯一途徑，是患上新冠病毒肺炎呢？

她是受困於郵輪上的數百名美國人之一。中國武漢去年12月發現首例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎病例，疫情引發許多不可思議的影響，在郵輪上隔離只是其中一項。目前全球有超過3萬4000例確診、至少725例死亡，絕大多數在中國。

范納投保的旅遊保險公司不願安排撤離行動，除非她確定感染。日本當局也不准任何人下船，除非是要送醫，或者結束至少兩週的隔離。

美籍乘客們焦急地在郵輪上等待，但美國官員還未提供任何有關撤離的解決辦法。

從佛羅里達州水晶河市（Crystal River）來的范納和75歲的丈夫馬里奧（Mario）已經沒有乾淨衣物，耐心也耗盡，感覺束手無策。

范納在雙人船艙透過電話說：「我們試圖聯繫美國國務院，期待他們帶我們離開這裡。」她還說：「我們在艙內隔離，呼吸的是再循環空氣，對我們來說，這並不是一個適合待著的健康環境。」

她說：「我們只想下船。」與范納及馬里奧一同旅行的好友昨天得知母親在家鄉逝世的消息，更加重他們急迫下船的心情。

美國國務院今天表示，美國官員正密切關注這艘郵輪的情況，「一旦鑽石公主號上的乘客結束14天隔離，就會獲准搭乘已準備好的商用客機離開日本，且返美後不用接受額外隔離」。

然而，隨著確診乘客人數穩定增加到今天的64例，船上的人越來越擔憂，隔離可能是讓他們暴露在病毒之下，而不是保護他們不受感染。

但其中也有一些乘客不太在意，57歲的美籍乘客史密斯（Matthew Smith）和同齡妻子科德卡斯（Katherine Codekas）時常搭乘郵輪度假，他們表示，這次經驗不會讓他們對下次的郵輪之旅反感。

史密斯說：「現在唯一要做的事，就是不要去想還剩多少時間。就好像一天過一天，一刻過一刻，這感覺並不壞。」

史密斯在推特上傳配送到他艙房的餐點照片，有鮭魚、新鮮麵包和巧克力蛋糕。

他推文盛讚這份大餐說：「隔離結束後，你可能得要把我拖下船。」（譯者：黃靖貽/核稿：曾依璇）1090208