越南武漢肺炎第15例確診 首例境內嬰兒感染

（中央社河內11日專電）越南衛生部今天表示，境內新增一例武漢肺炎確診個案，患者為僅3個月大嬰兒，被家人傳染2019新型冠狀病毒。這是越南境內確診第15起病例，也是首起嬰兒感染病例。

越南「民智報」新聞網站今天報導，這名嬰兒來自北部永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen），被外婆傳染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎），嬰兒和媽媽目前在當地綜合醫院隔離房治療，兩人健康狀況穩定，已對嬰兒的媽媽採樣送檢。

報導指出，這名嬰兒的外婆因與前例接觸而感染新型冠狀病毒，嬰兒日前被媽媽帶去看望外婆並在外婆家居留4天，之後出現咳嗽與流鼻涕等症狀，檢驗結果對新型冠狀病毒呈現陽性反應。

報導說，這名嬰兒是永福省第10例武漢肺炎確診個案，也是當地第5起因與前例接觸而患病的個案，當地還有逾500人因有與確診病例接觸史而被隔離與觀察。

報導也指出，面對省內武漢肺炎病例數因互相傳染而可能繼續增加的情況，永福省政府等部門昨天在當地緊急設立共有逾300張病床的野戰醫院，備妥相關醫療設備與藥物，當天起陸續收容曾與患者密切接觸的人員隔離觀察。

越南衛生部統計，截至11日為止，越南境內累計有15起新型冠狀病毒確診病例，包括12起本國籍病例、2起中國籍病例與1起越裔美國籍病例；其中8名患者最近曾經前往武漢市，其餘7名患者因與前例接觸而患病。至今已有6名患者治癒出院。（編輯：陳惠珍）1090211