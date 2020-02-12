巴西與巴拉圭簽汽車自貿協定 利雙方經濟與就業

（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）巴西與巴拉圭今天在巴拉圭首都亞松森市簽署兩國之間的汽車與汽車零配件自由貿易協定。兩國間的條約已在去年底南方共同市場領袖峰會期間達成，現在正式生效。

巴西外交部指出，巴西與巴拉圭的汽車產品可以立即進行自由貿易，關稅介於0%至2%之間。此外，巴拉圭應提高其他汽車產品的關稅優惠幅度，直到2022年底全面放開放汽車業。

巴西早先已與烏拉圭和阿根廷簽署類似協定。

巴西政府指出，這項協定將無限期有效或直到汽車行業適應南方共同市場（Mercosul）經濟體制的要求。

協定中還敲定了巴拉圭進口二手車的問題。巴拉圭承諾修訂汽車進口政策，除考慮環境、公共衛生和安全標準外，還應遵循南方經濟體的指導方針。

巴西與巴拉圭政府去年底宣布達成協定時，巴西全國汽車製造商協會（Anfavea）對成果表示滿意，但強調鄰國的市場規模不大。

當時，協會主席莫萊斯（Luiz Carlos Moraes）表示，巴拉圭市場雖小，仍有利於擴展業務，希望政府能夠與更多國家達成協定，以提高巴西汽車工業的進出口競爭力。

協會數據顯示，巴西每年出口至巴拉圭的汽車總量約1.3萬輛，僅占巴西出口所有車輛約3%。

協會分析，阿根廷是巴西汽車的主要出口市場，但阿根廷的購買力下降，2019年進口巴西汽車降至24萬輛，只占巴西汽車出口量的50%，未來增加巴拉圭這個汽車貿易夥伴，對兩國發展經濟和就業將發揮積極作用。1090212