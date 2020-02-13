更多編輯台推薦新聞：
看台灣選舉開票 美國學者熱淚盈眶：體現民主意義
政治

看台灣選舉開票 美國學者熱淚盈眶：體現民主意義

武漢肺炎潛伏期 鍾南山：千例僅一例達24天 不應過度解讀
兩岸

武漢肺炎潛伏期 鍾南山：千例僅一例達24天 不應過度解讀

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
15廠商分配60條產線 經濟部力拚日產千萬片口罩
首頁 / 國際

擔心武漢肺炎 世界行動通訊大會取消

最新更新：2020/02/13 04:32

（中央社馬德里12日綜合外電報導）世界行動通訊大會（Mobile World Congress，MWC）組織成員今天指出，因業界重量級大廠憂心武漢肺炎紛紛宣布不參加後，這次年度盛會已經取消。

主辦單位全球行動通訊系統協會（GSMA）原定24至27日在西班牙舉辦世界行動通訊大會，今天聲明表示，因俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、旅遊和其他情勢引發全球關注，讓GSMA無法舉辦這次活動，因此宣布取消。

由25位業界老闆組成的全球行動通訊系統協會理事會，於台北時間昨晚9時召開虛擬理事會議進行討論。

美國晶片巨擘英特爾（Intel）、社群網站龍頭臉書、中國手機製造商Vivo和美國的思科系統公司（Cisco Systems）等大企業陸續加入缺席名單，包括意法半導體（STMicroelectronics）、法國Orange集團等也宣布退出。

英國電信集團（BT）表示，在仔細討論與規劃後，決定不參加世界行動通訊大會。這家英國最大電信業者發言人說：「很不幸的，為保護我們的員工與顧客，最負責任的決定就是退出活動。」（譯者：徐睿承）1090213

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報