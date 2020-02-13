抗武漢肺炎 美CDC：送全美的檢測套組有瑕疵

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國官員今天表示，衛生當局送往全國各地的2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）檢測套組，部分出現瑕疵，不能正常運作。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）2月5日開始把200個檢測套組送往全國各地，供各州實驗室自行檢測，以加速診斷武漢肺炎。

但CDC國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示，實驗室通報指出，進行驗證程序時，套組呈現「無定論」（inconclusive）的結果，也就是既非陽性也非陰性。

梅森尼爾說：「我們認為，目前的問題可解釋為其中一個試劑無法如預期地持續運作。」「因此我們正在重製那種試劑。」

這種套組每個可檢測700至800個樣本，如今出現問題，意味各州現在仍須仰賴CDC檢測，拿到結果的時間就會延後數日。現階段，所有病患樣本仍會送交CDC喬治亞州亞特蘭大總部進行檢測。

「紐約時報」報導指出，CDC上週宣布已開始運送約200個套組到各州實驗室，另也會運送約200個套組給其他國家。

世界衛生組織（WHO）昨天將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090213