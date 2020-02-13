武漢肺炎不止 流亡維吾爾人示警再教育營風險

（中央社巴黎12日綜合外電報導）流亡海外的中國少數民族維吾爾人警告，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）有在新疆再教育營擴散的風險。非政府組織估計營內至少有數十萬遭中國政府強制集中的維吾爾人。

目前，從中國官媒發布的官方數字看來，西北部新疆地區沒有太大的理由擔心2019年冠狀病毒疾病疫情。許多使用突厥語的穆斯林少數民族維吾爾人定居在新疆。

新疆距離疫區中心遙遠，目前通報55例確診病例。中國官媒報導，當地第一批確診病患已完全康復出院。

2019年冠狀病毒疾病疫情在中國已累積超過1300例死亡病例、近6萬確診病例，大多數在湖北省省會武漢市，也就是疫情爆發中心。

但流亡海外的維吾爾代表警告，有確切理由擔憂病毒在具爭議性的再教育營內快速擴散。

來自維吾爾族的法國社會學者瑞函（Dilnur Reyhan）說：「群眾開始恐慌，我們的家人在那裡應對再教育營和病毒，我們不知道他們有沒有吃飽、有沒有口罩。」

有人在連署網站Change.org請願，呼籲關閉再教育營，降低傳染病風險，超過3000人響應。

社群網站上也出現「#再教育營病毒威脅」（#VirusThreatInThecamps）和「#WHO去烏魯木齊」（#WHO2Urumqi）等標籤，呼籲世界衛生組織（WHO）派遣專家團去新疆。

這類病毒透過噴嚏和咳嗽的飛沫在人與人之間傳播，把一大群人限制在一處，在可能沒有足夠機會使用殺菌肥皂和水的情況下，將增加疫情爆發的可能性。

非政府組織和專家估計，中國政府大約把100萬名維吾爾人和其他大多是穆斯林的少數民族關押在拘留營中，外界對內部情況所知甚少。（譯者：黃靖貽/核稿：曾依璇）1090213