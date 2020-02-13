遊峇里島中國武漢遊客確診 印尼追查身分

來自中國武漢的遊客近期到峇里島旅遊返回中國後，確診武漢肺炎。印尼衛生部疾病管制及預防局秘書長艾瑪德13日透過視訊記者會表示，印尼正在追查他的身分。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年2月13日

（中央社記者石秀娟雅加達13日專電）一名近期到峇里島的中國武漢遊客經證實感染武漢肺炎，印尼衛生部官員今天指出，還不確定這名患者是否在峇里島時已感染，也僅得知病患的姓，仍設法了解那些人曾與其接觸。

中國昨天證實這名遊客確診武漢肺炎，但截至今天，印尼所知的資訊仍有限。這是世界衛生組織近期命名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）的武漢肺炎爆發以來，第一起可能與峇里島有關的確診案例。

印尼衛生部疾病管制及預防局秘書長艾瑪德（Achmad Yurianto）在今天下午的例行記者會透過視訊指出，目前印尼僅得知，確診武漢肺炎的中國遊客姓Jin，1月22日搭乘獅子航空（Lion Air），從武漢到峇里島旅遊，回程於1月28日搭乘印尼航空（Garuda）由峇里島返回上海。

艾瑪德說，經查航空公司的旅客名單，有2名旅客姓Jin，一名是成年男性，另一名小孩，還無法確定患者身分。這名旅客是在2月5日確診，考慮到潛伏期，目前也無法確定他到峇里島時已經感染，或是回中國後才感染。

他表示，相關單位仍設法了解這名患者在峇里島時可能接觸的對象。截至昨天，衛生部接到14起來自峇厘島的疑似案例，其中2名是印尼人，12名是外國人，經檢測後全部都已經排除感染。

根據印尼衛生部的統計，迄今印尼全國共有77名疑似案例，75名已經排除感染，另有2名仍在等待檢測結果。目前印尼仍無確診案例。（編輯：王永志）1090213