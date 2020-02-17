專家團抵中國商議武漢肺炎 世衛稱疫情走向難料

（中央社北京17日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）深夜表示，國際專家團隊已開始與中國專家會談武漢肺炎疫情，而疫情未來走向難以預測。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨夜在推特上寫說：「參與世衛領導與中國聯合任務的國際專家今天已抵達北京並與中國專家首次會談。」

推文還說：「我們期盼這次極其重要的合作有助全球了解2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。」世衛已於11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病。

推文下方有不少網友留言批評，有人說「也帶進美國專家，現在不相信世衛」、「晚了6週，真的有點太晚，中國數千人在受苦」，更有人質問「你何時辭職？不丟臉嗎」，以及寫道「為中國效勞的傀儡，現在就下台」。另有網友上傳KUSO合成照，可見譚德塞眼睛戴上中國五星旗口罩，諷刺盲目。

中國官方今天通報武漢肺炎疫情數字，16日中國大陸新增確診2048例及死亡105例。自去年底疫情爆發至16日午夜，中國大陸累計死亡病例1770例，累計確診病例7萬548例。

法新社報導，從數字上來看，新增病例數在連續3天減少後略有上升，全球持續高度關切疫情。美國昨天表示，在日本橫濱港外檢疫隔離的郵輪鑽石公主號，已有40名美國人感染武漢肺炎，全船有355起確診病例。台灣也傳出首起死亡病例，為中國大陸境外第5起死亡病例，其他4例分別在菲律賓、香港、日本和法國。

而在疫情重災區中國湖北省，16日新增死亡病例100例，新增數連續第4天下降。其他地區截至15日新增病例數連續12天下滑。

中國國家衛生健康委員會發言人米鋒昨天表示，這些數字是中國逐漸控制疫情的跡象之一。他告訴媒體，以上變化說明，中國各地的疫情防控效果已經顯現。

譚德塞在訪問巴基斯坦途中對中國「巨大的努力」表達信心，表示將有助於逐漸減緩疫情。但他也警告，將難以預測疫情走向。

他在慕尼黑安全會議上說：「我們請各國政府、企業和新聞機構與我們合作，發出適當級別的警報，而不是煽動歇斯底里的情緒。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1090217