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武漢肺炎病毒真面目 美公布新影像

最新更新：2020/02/17 10:20

（中央社蒙大拿州漢密頓16日綜合外電報導）新型冠狀病毒引發武漢肺炎疫情備受全球關注，美國專家近日公布在掃描式和穿透式電子顯微鏡上觀察到的病毒影像，並說這種病毒看起來與SARS和MERS病毒並無太大差異。

美國國家衛生研究院旗下的國家過敏與傳染病研究院（NIAID）13日發布病毒影像，指出這是NIAID位於蒙大拿州漢密頓（Hamilton）洛磯山實驗室（RML）於11日拍攝，並且由視覺醫學藝術辦公室進行數位化上色。

世界衛生組織11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

NIAID表示，2019新型冠狀病毒影像看起來與中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）和嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒（SARS-CoV）沒有太大差異，這不令人意外，這類病毒表面突起狀似皇冠，這是冠狀病毒的命名由來，大多數冠狀病毒都有類似外觀。

掃描式電子顯微鏡呈現的2019新型冠狀病毒是從1名美國患者檢體分離出來，病毒上黃色，細胞表面上藍色和粉紅色。

科學新聞網站「科學警報」（ScienceAlert）報導說，冠狀病毒家族的病毒只在基因組有小差異，然而談到感染人類，徵狀會明顯不同。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1090217

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