澳洲接回鑽石公主號公民 170人抵達家鄉

（中央社雪梨20日綜合外電報導）停泊在日本橫濱港的鑽石公主號爆發超過600例武漢肺炎確診病例，澳洲政府安排包機接回船上澳洲公民，170名澳洲人今天回到家鄉，準備接受兩週的檢疫隔離。

嘉年華集團（Carnival Corp）旗下的鑽石公主號載著約3700名乘客與船組員，其中包括220名度假的澳洲人，在郵輪航向日本前，有一名男性乘客在香港下船後確診感染武漢肺炎，因此整艘郵輪自2月3日起遭隔離於橫濱外海。

路透社報導，電視畫面顯示，撤離澳洲公民的澳洲航空公司（Qantas）專機於當地時間接近上午10點之際，降落在達爾文（Darwin）。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，有170名澳洲人撤回達爾文，另有47人因確診武漢肺炎、或決定留在鑽石公主號完成隔離檢疫而滯留日本。

170人均須由日本衛生官員確定為無症狀才可登機，但澳洲首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）昨天表示，有些人仍可能染有新型冠狀病毒。

北領地（Northern Territory）代理首席衛生官員史蒂芬斯（Di Stephens）說，這些人在抵達霍華德泉（Howard Springs）隔離機構後，皆會再次接受檢疫。

史蒂芬斯在達爾文告訴記者：「機上6名乘客出現輕微鼻塞和喉嚨痛現象，我們已予以隔離，他們今天下午將接受檢體採樣，而所有人已直接送往隔離區域。」（譯者：吳昇鴻/核稿：嚴思祺）1090220