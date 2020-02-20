IMF：全球經濟復甦已脆弱 疫情恐令成長受阻

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天警告，武漢肺炎疫情已傷害中國經濟成長，若疫情進一步擴散至其他國家，恐令今年原已預期「高度脆弱」的全球經濟復甦進展受阻。

國際貨幣基金向「20國集團」（G20）各國財政部長和中央銀行官員提出一份報告，內容詳列全球經濟面臨的眾多風險，包含2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）、美中貿易緊張再次升溫及氣候相關災難。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在官網發布的貼文表示，武漢肺炎疫情清楚提醒人們，突發事件如何可能威脅脆弱的經濟復甦。她並敦促20國集團決策者努力降低和貿易、氣候變遷及貧富不均等議題相關的其他不確定因素。

喬治艾娃寫道：「不確定性正逐漸成為新常態。儘管有些不確定因素不在我們控制範圍內，例如疾病，但我們不應在能夠避免的情況下製造新的不確定性。」

20國集團財長和央行官員本週將在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）召開會議。武漢肺炎疫情帶來的整體影響目前仍未知。

儘管爆發疫情，國際貨幣基金仍維持1月預估，認為今年全球經濟成長率將由去年的2.9%上升至3.3%，但較去年10月預測下修0.1個百分點。

喬治艾娃表示，除非中國疫情拖長導致經濟走軟惡化，否則國際貨幣基金預期，中國國內生產毛額（GDP）成長率只會小幅降低。不過她說，即使在最佳情況，國際貨幣基金預估的全球經濟成長也不強。

國際貨幣基金表示，全球經濟復甦力道將微弱，且可能因貿易關係再次緊張或武漢肺炎疫情進一步擴散而受阻。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1090220