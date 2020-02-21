韓國武漢肺炎確診156例 逾7成在大邱慶北

（中央社記者廖禹揚台北21日電）南韓政府今天上午更新武漢肺炎確診數，較20日下午4時大增52例，總計達156例，新增病例中有41例在大邱、慶尚北道地區，該地區至今累計確診數已達111例，超過7成。

南韓中央防疫對策本部今天通報，新增52例感染武漢肺炎確診病例，其中包括大邱、慶尚北道地區41例、首爾3例、慶尚南道2例、忠清南道1例、忠清北道1例、京畿道1例、全羅北道1例、濟州1例、光州1例。

值得注意的是，新增確診例中，有39人與被稱為「超級傳播者」的第31例同為新天地教會教友，其中33例位於大邱、慶尚北道2例、慶尚南道2例、忠清北道1例、光州1例。新天地教會相關確診人數至今共計82例。

被大邱市當局列為追蹤對象的新天地教會相關人士近4500人，其中約400人（8.9%）尚未取得聯繫，另有544名出現疑似症狀，已先採取自家隔離措施，其餘3500多人則表示沒有症狀。

出現院內群聚感染的清道大南醫院（音譯）則新增1例，至今累計確診16例，其中5人為護士。

大邱、慶尚北道地區是目前確診人數最多的地區，共計多達111例，其中84例集中在出現超級傳播者的大邱市。南韓國務總理丁世均今天也宣布將疫情劇增的大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。

大邱市當局目前已決定取消或延期舉行2月28日民主運動紀念典禮、31節紀念活動及K-pop Super Concert等2、3月活動；並要求室內1324所幼稚園休園，252所老人醫療設施管制外部人員進出及會面。

南韓當局已對超過1.4萬人進行採檢，除確診的156人外，約1.2萬人採檢結果為陰性，仍有2707人正在等待結果出爐。（編輯：高照芬）1090221