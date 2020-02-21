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武漢肺炎疫情燒將開學 勞動部：不排除第二波防疫照顧假
首頁 / 國際

憂武漢肺炎 毗鄰中國哈薩克州長擬遣送工人返中

最新更新：2020/02/21 11:38

（中央社阿拉木圖20日綜合外電報導）新聞網站Dalanews.kz報導，哈薩克境內與中國邊界相連的東哈薩克州州長今天表示，他將試圖遣返數十名中國工人，緩解當地居民對武漢肺炎疫情擴散的擔憂。

武漢肺炎疫情爆發後，哈薩克即關閉與中國的邊界，但目前還未對先前抵達的中國人展開任何動作。

報導表示，東哈薩克州（East Kazakhstan）州長亞赫米托夫（Danial Akhmetov）在與靠近中國的札山（Zaisan）地區居民會晤後，承諾遣送中國工人回國。

民眾發現額外床鋪送到醫院，又聽聞當局計劃收治中國武漢肺炎患者傳言，導致一群憤怒群眾今天早上聚集在醫院外頭，他們擔憂這將導致疫情擴散。

亞赫米托夫向當地居民表示，他們並沒有這項計畫，這項準備只是全國計畫一環，確保有足夠的設施可以隔離疑似染病患者，試圖讓當地居民冷靜。

但群眾要求當局遣返42名參與這個地區國際公路工程的中國工人，即使他們早在數個月前就已抵達哈薩克。

據Dalanews曝光的影片，亞赫米托夫向數百名群眾說：「給我3天的時間，畢竟這攸關國際外交事務。」他並說：「全部42名中國人都將返家。」（譯者：黃靖貽/核稿：徐睿承）1090221

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