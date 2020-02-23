以色列禁日韓班機入境 南韓飛特拉維夫客機遣返

（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）以色列衛生部表示，今天自南韓飛抵特拉維夫機場的大韓航空（Korean Air）一架客機，以色列拒絕讓機上大約200名非以色列人下機，作為對抗新型冠狀病毒疫情措施的一部分。

以色列衛生部表示，機上12名以色列乘客被在特拉維夫機場待命的救護車載往隔離檢疫後，那架客機隨後奉命飛返南韓。

繼昨天證實境內第一起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）首起確診病例後，以色列今天禁止來自南韓和日本的所有班機入境。

以色列於1月30日禁止來自中國的所有班機降落，且已拒絕讓最曾近曾造訪或居住在香港、澳門、新加坡或泰國的人士入境。

以色列證實的首起國人感染武漢肺炎病例，是本週稍早前自日本飛返國內的以色列人之一，他們先前受困在泊靠日本橫濱港隔離的鑽石公主號郵輪上。

以色列衛生部今天表示，上週抵以色列境內旅遊的南韓觀光團，其中9人返國後確診感染武漢肺炎，但目前不清楚他們於何處感染新型冠狀病毒。

以色列衛生部在官網公布他們曾造訪過的地點，要求可能曾與他們接觸過的以色列人，自我隔離並與衛生當局聯繫。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1090223