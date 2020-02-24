世衛專家團隊訪武漢 視察重症與方艙醫院

中國有關當局24日表示，WHO專家團隊已赴武漢市，並視察方艙、同濟醫院光谷院區兩家醫院。圖為方艙醫院內部。（中新社提供）

（中央社北京24日綜合外電報導）中國有關當局今天表示，世界衛生組織（WHO）專家團隊已赴武漢肺炎疫情的源頭中國湖北省武漢市，並視察兩家醫院。

法新社報導，世衛專家團隊是在週末抵達武漢市，這是擁有1100萬人口的武漢市去年底爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）以來，世衛首派專家團到武漢。

中國國家衛生健康委員會今天表示，世衛領導的國際專家團隊視察同濟醫院（光谷院區）、武漢體育中心方艙醫院兩家醫院，以及湖北省疾病控制中心。他們也與中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉會面。

中國國家衛生健康委員會今天公布武漢肺炎病例統計，中國大陸23日新增確診409例，累計死亡病例2592例。中國除了湖北以外僅新增確診11例，再創新低。湖北新增確診病例398例，其中武漢就有348例。

中國國家衛生健康委員會先前表示，世衛專家團隊本月16日抵達中國，了解研究和檢驗工作，以便提出抗疫建議。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1090224