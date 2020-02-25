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鑽石公主號美籍旅客再確診18例 全美累計53例

最新更新：2020/02/25 03:41

（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）美國疾管中心公布最新武漢肺炎確診病例，全美累積達53例，其中美國境內有14例。因為搭乘鑽石公主號遊輪遭感染的美籍旅客確診病例較21日增加18例，共達36例。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）官網今天公布最新的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例數。

截至23日下午4時，全美共確診53起武漢肺炎病例。其中美國境內確診病例為14例，其中12例有中國旅遊史，2例為人傳人感染。

至於從鑽石公主號包機撤回的329名美籍旅客確診病例累積達到36例，較21日增加18例。另外，來自武漢的撤僑包機也有3起確診病例。

美國疾管中心目前將中國列入最高第3級旅遊警示，呼籲民眾非必要勿前往，日本與韓國則為第2級警示，呼籲老人與慢性病患者考慮推遲不必要的旅行。

香港、伊朗、義大利同列第一級警示，雖未建議取消或延遲前往當地，但疾管中心呼籲有意前往的民眾應避免與病患接觸，並經常以肥皂與水清洗至少20秒鐘，或使用含有60至95%酒精洗手液清潔雙手，同時也要避免以未清潔的手觸摸眼睛與嘴鼻。

新加坡、台灣、泰國與越南則同列社區傳播名單。（編輯：張佑之）1090225

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