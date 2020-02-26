越南16起武漢肺炎確診病例 全數治癒出院

（中央社河內26日專電）越南衛生部門今天表示，境內2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）截至目前的最後一例確診患者上午出院。至今16起病例已全數治癒，13日以來未出現新增病例，初步成功控制疫情。

越南快訊新聞網站報導，北部永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）光河醫療中心（Quang Ha）上午允許武漢肺炎最後確診病例出院。患者為當地的50歲男性，他是被從疫情源頭中國湖北省武漢市返國的女兒感染，還有另外3名家人也被傳染。至今所有家人都已治癒出院，包括女兒在內。

報導指出，這名男性病患2次檢體對冠狀病毒疾病呈現陰性，健康情況穩定，獲准出院。

越南衛生部看治病管理局副局長阮仲科（Nguyen Trong Khoa）表示，至今全國16起確診病例都已治癒出院，對此感到很高興，但是醫療部門將繼續關切疑似病例。

越南境內13日之後未再出現確診病例。越南副總理武德丹（Vu Duc Dam）25日表示，越方初步成功控制COVID-19疾病，「越南在對抗COVID-19疾病之戰取得第一場勝利」，但是警告「此戰將進入難以預料的新階段」。

越南衛生部指出，今天全國新增30起武漢肺炎疑似病例，主要是剛從韓國疫區入境的人員，至今累計有31起疑似病例；另有5675名因與疑似病例接觸過或剛從各國疫區返國而被隔離觀察的人員。

由於韓國疫情持續延燒，越南政府昨天宣布，來自韓國大邱市和慶尚北道或從兩地過境的國際旅客暫時禁止入境；以公務為由的入境者必須接受14天隔離檢疫；同時勸告國民不要前往韓國等國疫區。（編輯：馮昭）1090226