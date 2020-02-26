韓口罩出口至多一成 政府調控防護用品供需

（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）韓國政府調控口罩供給需求，規定出口至多一成，5成以上用於公眾，明天起每天透過藥店等公共銷售點向公眾供應350萬片口罩，並向疫情吃緊的大邱市和防疫一線特供口罩。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，韓國中央防疫對策本部今天通報，截至上午9時，境內新增169例確診病例，累計確診達1146例。其中與新天地大邱教會和慶尚北道清道郡大南醫院有關的確診病例，分別增至501例和113例。

韓國食品醫藥品安全處處長李儀卿今天上午在世宗市中央政府辦公大樓出席記者會時表示，今天零時起實施口罩與洗手液緊急供需調整措施，今天生產的防護用品將從明天起向一般消費者供應。

韓國聯合新聞通訊社報導，根據這項供需調整措施，口罩出口量不得高於產量的10%，公共銷售量將超過產量的50%，每天的公共銷售量達到500萬片。

公共銷售量首先分配給嚴重災區、醫務人員、弱勢群體、危險性高的工作崗位，今天向大邱市和慶尚北道提供100萬片口罩。一般消費者明天起可在藥局購買150萬片，在郵局、農協（農村合作社）購買200萬片，合計350萬片。

此外，政府將每天向醫療機構等防疫一線供應50萬片。如果「口罩荒」現象仍未改觀，政府將採取提高強制公共銷售比例等干預措施。（編輯：郭中翰）1090226