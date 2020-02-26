防武漢肺炎 東京都廳觀景台27日起關閉3週

（中央社東京26日綜合外電報導）面對武漢肺炎疫情能否平息的關鍵時期，日本東京都政府強化防疫對策，除了暫時關閉廣受外國觀光客喜愛的東京都廳觀景台，也將實施相關措施避免讓學生擠「滿員電車」通學。

東京都內武漢肺炎病例數僅次北海道，是日本第二多的地區。

日本讀賣新聞報導，東京都政府今天舉行武漢肺炎疫情因應會議，為避免疫情擴散，決定讓都立高中及完全中學等約200所都立學校，在期末考結束後提前放春假，也將實施把每天開始上課時間延後等措施，避免讓學生擠「滿員電車」通學。

東京都政府認為到3月15日前約3週時間，是強化防疫對策期間，所以從明天開始到3月15日，將暫時關閉位於新宿區的東京都廳第一本廳舍觀景台。這處觀景台被外國觀光客當成觀光景點之一，相當受歡迎。

東京都廳官網顯示，暫時關閉的是第一本廳舍的南北觀景台；預定關閉時間從本月27日起至3月15日止。

關閉觀景台的期間隨著未來狀況發展，也有可能延長；重新開放日期會在官網上公布。

另外，東京都政府營運的運動設施，也暫時拒絕一般個人使用。

東京都知事小池百合子在會議上表示，目前急速擴散的疫情能否平息，未來1到2週將是關鍵時期，也是守護都民健康與經濟的重要關頭。

有關在東京都本廳舍工作的約一萬名員工在家工作措施，也決定從每週2次的頻率增加到每週4次。

東京都政府也在研商，在都營地下鐵車站剪票口附近設置熱成像攝影機，來確認乘客體溫。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090226