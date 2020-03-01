武漢肺炎間接改善中國空汙 專家直呼第一次見到

美國航太總署的衛星圖可以看出，今年大氣中的二氧化氮濃度有所降低。這種現象正好出現在中國工廠運作前所未有地減緩的時刻。（圖取自NASA網頁earthobservatory.nasa.gov）

（中央社倫敦29日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，衛星影像顯示中國上空的空氣汙染大幅降低，「至少有部分」是因為新型冠狀病毒疫情導致經濟活動放緩。

英國廣播公司（BBC）報導，從美國航太總署的衛星圖可以看出，今年大氣中的二氧化氮濃度有所降低。這種現象正好出現在中國工廠運作前所未有地減緩的時刻，製造業者為了控制疫情，都停止上工。

自從俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）去年底開始在中國湖北省武漢市率先爆發以來，中國已累計約8萬起確診感染病例、將近2900人死亡，並擴散到全球約60國。

二氧化氮是汽車及工業設施排放的有害氣體。美國航太總署科學家說，二氧化氮濃度降低，最早是在武漢市附近顯現出來，接著全中國都有此現象。

美國航太總署拿2019年1、2月與今年同期相較，發現空氣汙染降低，正好與中國政府採取運輸及商業活動限制、隔離數百萬人的措施同時發生。

美國航太總署拿2019年1、2月與今年同期相較，發現空氣汙染降低，正好與中國政府採取運輸及商業活動限制、隔離數百萬人的措施同時發生。（圖取自NASA網頁earthobservatory.nasa.gov）

美國航太總署哥達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）空氣品質研究員劉菲（Fei Liu，音譯）在聲明中表示，這是她首度因特定事件看到如此廣泛的地區出現這麼劇烈的空汙降低；她曾在2008年經濟衰退期間，觀測到二氧化氮濃度降低，但當時是漸進式降低。

美國航太總署提到，中國於1月底、2月初慶祝農曆新年，過去也一向與空汙降低有關，但通常過完年空汙程度又會回升。

劉菲說，今年空汙降低的幅度比過去幾年更大，持續時間也更長，「我並不覺得意外，因為全中國許多城市都採取了控制疫情擴散的措施」。

根據英國廣播公司另一篇報導，今年2月，中國的工廠活動放緩到歷來最低的程度，製造業者為了防疫而關閉產線。

中國2月製造業採購經理人指數（PMI），從1月的50跌到35.7，顯示疫情帶來的衝擊比2008年撼動全球的金融危機更大。

採購經理人指數以每月調查私人企業的資料計算而來，是一國經濟健全度的重要指標，能左右金融市場。

中國製造業產值占全球1/3，同時是全球最大出口國，因此採購經理人指數下滑，對其他國家也會造成連鎖效應。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1090301