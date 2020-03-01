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韓國武漢肺炎45天男嬰確診 最年幼病例父親為新天地信徒

最新更新：2020/03/01 13:30
韓國疾病管理本部1日證實，一名45天大的男嬰確診感染武漢肺炎，為境內最年幼病例，而男嬰的父親為新天地教會信徒。圖為韓國民眾排隊買口罩。（韓聯社提供）
韓國疾病管理本部1日證實，一名45天大的男嬰確診感染武漢肺炎，為境內最年幼病例，而男嬰的父親為新天地教會信徒。圖為韓國民眾排隊買口罩。（韓聯社提供）

（中央社大邱1日綜合外電報導）韓國疾病管理本部今天證實，一名45天大的男嬰確診感染武漢肺炎，為境內最年幼病例，而男嬰的父親為新天地教會信徒。

韓國疾病管理本部表示，這名男嬰在1月15日出生，父母都已感染。父親是大邱地區的新天地信徒，於上月27日採檢確診俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

醫師表示，男嬰和母親情況良好，目前在慶尚北道家中自我隔離。

衛生主管說，將觀察母子倆情況，再決定是否送醫。

韓國境內今天新增376起武漢肺炎確診病例，累計來到3526例，是中國以外地區，全世界疫情規模最大的國家。韓國死亡病例維持在17例。

新增病例有近9成在大邱與鄰近的慶尚北道。大邱目前是韓國的疫情核心。

韓國總統文在寅（Moon Jae-in）今天在規模縮減的三一獨立運動紀念儀式上表示，政府將「竭盡全力」因應以避免疫情擴散，說：「我們將克服冠狀病毒疾病疫情，重振經濟。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1090301

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