英國武漢肺炎確診暴增 將緊急立法

（中央社記者戴雅真倫敦1日專電）英國的武漢肺炎確診人數今天新增12人，打破以個位數增加的速度，總計累積至35人。英國政府計劃下週緊急立法，英國首相強生（Boris Johnson）明天將召開緊急應變小組會議。

英國的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）第20起確診病例是一名住在莎麗郡（Surrey）的男子，近期沒有出國紀錄，是第一起在英國本土遭到感染的病例。

英國廣播公司（BBC）報導，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，今天新增病例當中有3人是遭這名男子傳染。另有一名住在艾塞克斯（Essex）的確診病患沒有相關旅遊紀錄，無法得知從何感染。

其餘8名確診病患當中，6人近期曾到義大利，2人從伊朗回國。

惠提表示，這些病患居住地區分別位於倫敦、西約克郡、曼徹斯特、赫特福德郡（Hertfordshire）和格洛斯特郡（Gloucestershire）等。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天接受BBC「安德魯馬爾秀」（Andrew Marr Show）訪問表示，英國政府將啟動防疫計畫，所有手段都不會被排除，包括禁止舉辦大型活動、關閉學校，以及勸阻民眾搭乘大眾運輸工具等。

但他表示，這些手段在最糟糕的情況下才會實施。

英國政府這週將公布防疫計畫，包括可能把剛退休的醫護人員召回。若情況進一步惡化，可能會鼓勵民眾在家上班。

「每日郵報」報導，由於部分校園可能因為疫情而缺乏教職員，政府計劃緊急立法，放寬班級人數限制，也可能改到戶外上課。其他應變機制包括放寬貨車司機一週最多工作56小時上限，以免人力不足導致供應鏈緊張。若情況進一步惡化，軍醫可能投入國家醫療保健服務（NHS）醫院協助。

至於英國是否可能像中國一樣封城，韓考克表示：「這麼做顯然在經濟與社會上都有很多負面效應，但我們現階段不會排除任何選項，要確保在必要時所有方法都能夠應用。」

強生明天將召開英國緊急應變小組（Cobra）會議。他表示：「冠狀病毒可能是接下來幾週、甚至幾個月的考驗。但我確信在NHS及全國醫護人員的協助下，我們能渡過並擊敗這項考驗。」

英國政府將成立以科學家及媒體專家所組成的「戰情室」，負責對大眾提供資訊，將製作海報以及在社群網路上宣傳，對大眾宣導洗手必須用肥皂且要超過20秒等公衛常識。

蘇格蘭政府已經宣布要對所有有流感症狀的病患進行武漢肺炎檢測，無論是否有感染地區的旅遊史。蘇格蘭尚未出現確診病患。（編輯：馮昭）1090301