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武漢肺炎改變全球打招呼方式 謝絕握手與親吻
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馬來西亞央行憂武漢肺炎疫情衝擊經濟 降息1碼

最新更新：2020/03/03 20:07

（中央社記者郭朝河吉隆坡3日專電）馬來西亞國家銀行宣布，由於擔心武漢肺炎對馬國經濟造成進一步衝擊，未來經濟下滑變數大，因此宣布將隔夜政策利率（OPR）下調1碼至2.50%，創下2010年後最低水平。

國家銀行發表聲明表示，這是國家銀行貨幣政策委員會在今天會議後的決定，尤其目前2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情不僅未停歇，更進一步擴散至全球；而中國現今的生產活動也停頓，影響全球製造業供應鏈，因此決定再度下調隔夜政策利率，以刺激國內經濟消費。

這是國家銀行今年1月將隔夜政策利率調低1碼（0.25百分點）至2.75%後，相隔2個月再度做出下調1碼決定。

馬來西亞政府今年1月底曾宣布，2019年經濟成長僅有4.3%，創下10年來最低水平。

為了刺激馬來西亞經濟內需，上週當時的首相馬哈地（Mahathir Mohamad）宣布200億令吉（約新台幣1430億元）的「2020經濟刺激配套」，以因應武漢肺炎對馬來西亞造成的經濟損失，希望今年的經濟成長維持在3.2%至4.2%。

馬來西亞本週迎來新首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin），慕尤丁今天發表聲明，會盡快組成內閣並落實2020經濟刺激配套，這也意味著新政府將會延續馬哈地的經濟施政方案。（編輯：陳永昌）1090303

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