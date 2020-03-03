疫情若攀高峰 英政府：全國1/5人力恐無法工作

（中央社記者戴雅真倫敦3日專電）英國政府今天發布「冠狀病毒防疫作戰計畫」報告，若是武漢肺炎疫情攀升至最高峰，英國最多會有高達1/5的工作人力恐怕無法工作，執法警力也會受到影響。

英國政府今天發布「冠狀病毒防疫作戰計畫」，將防疫工作區分為4階段，分別為「控制」（Contain）、「延緩」（Delay）、「研究」（Research）以及「緩和」（Mitigate）。

這4階段代表病例出現時及早發現，控制疫情傳播，以延緩病例高峰期發生時間，同時盡可能研究病毒，緩和病患症狀以及疫情對社會帶來的衝擊。

報告也指出，由於這項疾病仍在發展中，目前無法確定疫情爆發對企業帶來的衝擊。不過若長期發展下去，疫情高峰期的英國可能會有1/5的工作人力無法上班。

屆時警力必須集中於處理情節最嚴重的犯罪案件，以維護公共秩序。軍方也可能在必要時提供協助。其他可能措施還包括關閉學校、減少公共聚會，以及實施在家工作等。

英國廣播公司（BBC）報導，至目前為止，英國有40起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例。英國首相強生（Boris Johnson）表示，英國的病例數「非常有可能」大幅攀升，他完全理解大眾的憂心。

他強調，民眾現在能做的是用溫水和肥皂勤洗手，而且洗手時間長度要足夠「唱兩遍生日快樂歌」。

但強生也表示：「我想要強調，這個國家的絕大多數人現階段應該必須照常生活。」學校應該盡可能繼續授課，並遵照英格蘭公共衛生署的指示。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，證據顯示孩童比較不容易感染武漢肺炎，即使感染症狀也較為輕微。

報告中統計，在過去百年間，全球重大感染疾病共有1918年的西班牙流感（全球2000萬至5000萬人死亡，英國20萬人死亡）、1957年的亞洲流感（全球100萬至400萬人死亡，英國3.3萬人死亡）、1968年的香港流感（全球100萬至400萬人死亡，英國8萬人死亡）。

2009年H1N1（全球1.8萬人死亡，英國457人死亡）、2012年中東呼吸症候群冠狀病毒（全球861人死亡，英國0人死亡）、2002年SARS（全球774人死亡，英國0人死亡）。（編輯：韋樞）1090303