美國聚焦護理之家防疫 女兒探母憂心病毒帶回家

（中央社記者周世惠舊金山3日專電）美國已有9人因武漢肺炎病故，外界聚焦一家長照中心，醫界憂心是鑽石公主號的縮影，一位女子獲准進入護理中心探視89歲媽媽後，一直擔心會把病毒帶回家傳染給88歲老父。

佛雷（Kim Frey）是華盛頓州的居民，上週日她開了370公里的車程，從特威斯普（Twisp）到西雅圖近郊去探視住在長照中心的媽媽。

她89歲的媽媽住在柯克蘭（Kirkland）名為「生命護理中心」（Life Care Center）的長照機構。

柯克蘭位在西雅圖東北方約20公里，中間隔著華盛頓湖（Lake Washington），柯克蘭東側是微軟公司（Microsoft Corp.）所在的雷孟（Redmond）。

生命護理中心正是美國公布院內感染的首例，截至今天，美國有9例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的病故，全部集中在華盛頓州，且已經有4起高齡死亡者與該家護理中心有關。

佛雷對西雅圖時報（The Seattle Times）說，上個月她媽媽因嚴重急性呼吸道疾病被送到長青健康醫療中心（EvergreenHealth），當時她媽媽情況嚴重差點身亡，撐過之後回到護理中心。

她於1日去護理中心看媽媽時，華盛頓州已經傳出第一例死亡，她心裡的罪惡感是「如果媽媽不幸病逝，而且獨自一人在哪裡該怎麼辦？」

她原本以為自己不會獲准探視，沒想到一位員工看到她站在媽媽房間的窗戶外，讓她進去。

「我們不能進去，但是耶穌可以...妳不孤單，多喝水！」有宗教信仰的她早準備好一個牌子，上頭寫著要跟媽媽說的話，她手舉著牌子給媽媽看。

佛雷描述當時「護理中心的醫護人員對我笑，沒有急著趕我走，當我看到他們的情景時還覺得受到鼓舞，裡頭似乎很平靜」。

等到她離開長照中心之後，罪惡感轉成滿腦子疑問，「不知道去看媽媽是否是對的？」她說自己有戴口罩、返家後洗澡、換衣服，但是她家中還有一位88歲的爸爸，她擔心這一趟訪視，反而可能把病毒帶回家，增加年邁父親的風險。

生命護理中心昨天聲明表示，都依照相關規定處理疫情，且暫停家屬探訪，但是沒有對個案回應說明。

在南加州擔任二十幾家連鎖護理之家醫務長的老年病學家史坦柏格博士（Dr.Karl Steinberg）認為，該長照機構的狀況與之前在日本外海隔離的鑽石公主號類似，唯一的不同在於，郵輪上的乘客困在房間，與其他乘客和船上工作人員接觸少，但是在護理中心的居民需要醫護人員很多協助。

生命護理中心於29日通報108位住民和180位員工當中，至少有52人出現症狀。

長照機構的護理中心銀髮族多、住戶的身體健康較弱，但非營利組織長期照護社區聯盟的推動者莫洛特（Richard Mollot）告訴西雅圖時報，更嚴重的是護理之家的控管系統通常較鬆散，他呼籲要全面加強管理。（編輯：王永志）1090304