武漢肺炎威脅世界經濟 IMF：全面反擊勿留遺憾

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天呼籲針對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情採取全面、「毫無遺憾」的因應，說這波疫情對全球經濟構成「嚴峻威脅」。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）說：「在此難以預料的時刻…因應措施過多好過不足。」她並警告，武漢肺炎疫情拖累下，全球經濟成長率將低於去年的2.9%。

喬治艾娃告訴媒體，武漢肺炎疫情「不再是區域性議題，而是全球性問題，需要全球性的因應方案」。她警告，相關資金需求有可能高達10億美元（約新台幣302億元）。

喬治艾娃表示全球金融體系狀態良好，多虧2008年金融危機後所進行的各項補強措施，但「我們確實需要祭出手段，一來提升信心」，二來避免信用凍結。

她說，武漢肺炎疫情對信心和需求的衝擊，以及為控制疫情所採取的各項步驟，都會影響經濟活動，導致「全球2020年經濟成長率會低於去年水準」。

IMF於1月時預估2020全球經濟成長率將達3.3%，武漢肺炎疫情意味成長率將至少下滑0.5個百分點。

然而，「減幅多深、影響多長久，目前仍難以預測」。

喬治艾娃表示，IMF的分析報告先前假設武漢肺炎疫情大多會局限在中國，這個情況之下，經濟會劇烈下滑，但時間很短暫，接著就會迅速復甦。

「遺憾的是，過去一星期我們看到情況轉變，變得更不利於全球經濟」，這是因為「疫情在全球擴散的範圍之廣」，189個IMF成員國有1/3受到衝擊。

IMF排定於4月中旬發布更新預測。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1090305