憂武漢肺炎 以色列軍演喊停擴大入境隔離名單

（中央社耶路撒冷4日綜合外電報導）以色列擔憂武漢肺炎疫情擴散，今天下令從德國、法國、西班牙、奧地利和瑞士入境的旅客須進行居家隔離，並取消與美國歐洲司令部（U.S. European Command）的聯合軍演。

以色列衛生部表示，這項措施實際上阻擋這些國家的公民到以色列旅遊，除非他們證明已預先安排隔離，否則將不被允許入境。

以色列先前已下令從義大利、中國和新加坡的航班乘客入境後，須進行居家隔離。

在另一份聲明中，以色列軍方表示，將取消代號為「杜松眼鏡蛇」（Juniper Cobra）的聯合防禦軍演。美國歐洲司令部已有逾600名軍人從德國和美國抵達當地。

以色列軍方表示，為了配合衛生部因應武漢肺炎所施行的規定，在與美國歐洲司令部指揮官協調後，決定取消軍演。

軍方表示，這場軍演原本預定昨天開始，到3月13日結束。

衛生部今天宣布的額外措施還包括取消所有以色列境內的國際會議，並禁止舉辦超過5000人以上的集會活動。

以色列目前通報15起確診病例，有約5000名從疫區返國的公民正進行居家隔離。以色列媒體估計，限制措施擴大實施後，居家隔離人數可能攀升至10萬人。（譯者：黃靖貽/核稿：曾依璇）1090305