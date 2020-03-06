美國就業強強滾 2月新增27.3萬就業人口

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國勞工部今天公布，美國2月再度出現強勁就業人口成長，單月新增27萬3000名非農業就業人口，且1月新增就業人口也上修至相同水準。2月失業率則回跌0.1個百分點至3.5%。

法新社報導，美國連續2個月新增就業人口遠優於所有專家預期。且數據顯示，美國今年暖冬，促使建築業提前開工，已連續2個月大量增僱勞工。

按照最新數據，美國今年平均每月新增27萬3000名就業人口，遠高於去年的17萬8000名。且過去6個月美國失業率維持在3.5%或3.6%，接近50年來最低水準。

美國就業數據亮眼，無疑將使得正在尋求連任的美國總統川普感到振奮。他冀望美國強健的經濟表現能助他勝選。川普曾說，正因他採取積極的貿易政策並實施減稅，才造就美國經濟佳績。

數據還顯示，2月美國勞工平均時薪較前月增加9美分至28.52美元，且去除通貨膨脹因素後，較去年同期升高3.0%。

不尋常的暖冬，促使美國經濟主力建築業繼1月增僱4萬9000人後，2月又增僱4萬2000人，遠高於去年每月平均的1萬3000人。由於利率低落刺激美國購屋需求旺盛，但建築業卻持續面臨人力短缺，導致房價仍停留在高檔。

美國2月新增就業人口主要還來自醫療和餐飲業，分別增加3萬2000名和5萬3000名雇員。美國製造業則在1月減少2萬名就業人口後，2月補回1萬5000人。（譯者：張正芊）1090306