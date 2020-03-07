菲律賓武漢肺炎確診數增至6例 宣布紅色警戒

（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）菲律賓衛生部長杜克今天表示，菲國第5例武漢肺炎確診病患的妻子也確診感染，使確診病例增至6例。由於菲律賓已出現武漢肺炎社區感染，因此宣布調升警戒層級到紅色。

菲律賓2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）警戒系統分為白（第1級）、藍（第2級）、紅（第3級）。紅色警戒表示，防疫有需求時，「所有人力物力必須提供用於執行任務及部署」。

在宣布提升至紅色警戒第1級（Code Red sublevel1）的情況下，杜克（Francisco Duque III）說，衛生部已建議總統辦公室宣布「公共衛生緊急狀態」，這將有助於資源調度及簡化採購關鍵物資流程，並強化通報和隔離措施等。

杜克今天在衛生部召開武漢肺炎疫情通報記者會時，做出以上表示。世界衛生組織（WHO）駐菲代表阿貝亞辛格（Rabindra Abeyasinghe）等人也出席這項記者會。

杜克昨天宣布，菲律賓新確診2例武漢肺炎病例，使菲國武漢肺炎確診數增加為5例，且是菲國首度確診境內的本國人感染武漢肺炎。

杜克說，衛生部已與移民局確認，得知第5例武漢肺炎確診病患並無國外旅遊史，這顯示菲律賓已出現社區感染（local transmission）。

他表示，第6例確診病患是59歲的女性，出現咳嗽症狀，目前病況穩定。「衛生部正竭盡所能找出其他可能接觸過確診病患的人，以確保社區感染不會升級成社區傳播（community spread）。」

他表示，提升警戒是為了制敵機先，確保中央、地方政府及公私立醫療機構，可以為可能增加的疑似和確診病例做好準備。

由於杜克昨天表示，第5例病患時常前往大馬尼拉地區聖胡安市（San Juan）青山區（Greenhills）的穆斯林禮拜堂。聖胡安市長薩摩拉（Francis Zamora）已下令對禮拜堂進行消毒，並暫時關閉這座可容納400人的禮拜堂。

另外，位於「波尼法西奧堡環球城」（BGC）的菲律賓德勤有限公司（Deloitte Philippines）發表聲明，證實一名員工感染武漢肺炎。對此，杜克表示，這名病患是昨天宣布的兩名確診病例之一，並非新增病例。（編輯：陳惠珍）1090307