武漢肺炎攻陷孟加拉 印尼多2例越南增至29人確診

（中央社達卡/雅加達/河內8日綜合外電報導）孟加拉當局今天證實境內出現首3例2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診案例。另外，印尼當局也證實又有2人對病毒呈陽性反應，累計6人確診；越南增至29人確診。

路透社報導，孟加拉流行病學疾病控制研究所（IEDCR）主任福洛拉（Meerjady Sabrina Flora）告訴記者，國內3名感染者年齡介於20至35歲，其中兩人最近從義大利返回孟加拉。

印尼方面，衛生部官員艾瑪德（Achmad Yurianto）在新聞簡報會表示，今天新增案例中有一名36歲男性是鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）的工作人員，他在郵輪上感染病毒。另一起案例為55歲男性，在印尼首都雅加達感染。

艾瑪德表示：「兩人情況穩定，沒發燒且不須吊點滴和供氧。他們都沒咳嗽，沒感冒。」

越南衛生部今天指出，境內武漢肺炎感染案例從昨天的20例增至29例。

衛生部發布聲明表示，今天證實的新案例包括8名外國旅客，他們2日搭乘越南航空（Vietnam Airlines）班機，從英國倫敦抵達越南首都河內。

越南最初16名患者已經治癒出院，至今未傳死亡案例。

越南衛生部還說，目前共有101個疑似案例遭隔離，另有2萬3228人受到監測。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090308