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武漢肺炎疫情效應 美國務院警告勿搭郵輪

最新更新：2020/03/09 14:57

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國務院今天警告國人在疫情期間不要搭乘郵輪，因為船上感染武漢肺炎風險升高，有潛在健康狀況的族群尤其不該上郵輪。

公主遊輪公司（Princess Cruise）旗下郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）和「至尊公主號」（Grand Princess）近兩個月接連爆出武漢肺炎疫情，讓擁有數以百億計美元產值的郵輪業壓力愈來愈大。數以百計旅客曾在多個港口吃閉門羹，還得接受很長的隔離期。

「華盛頓郵報」報導，國務院今天宣導勿搭郵輪，讓部分業界專家跌破眼鏡，他們原本預料會是當局讓船隻加強防疫，而不是公告說不要搭郵輪旅行。

美國官員先前頂多是說年長族群和身體不適者應避免搭郵輪。川普政府指派出任防疫總指揮的副總統彭斯（Mike Pence）昨天剛在佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）會見郵輪業高層，以決定「我們還能一起做什麼來保護美國人民」。

根據「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）消息，彭斯說：「美國人民重視我們的郵輪業，它為美國人帶來極大樂趣和娛樂價值。我們要確保美國人能繼續享有郵輪業帶來的機會。」

彭斯發言人米勒（Katie Miller）今天告訴華郵，最新指導方針是「衛生專家提出的建議，白宮當然採納」。

路透社6日曾報導，美國已在考慮各項措施，以勸民眾別搭郵輪，包括建議所有或部分國人暫時避免搭郵輪，或祭出相關旅行限制。

國際郵輪協會（CLIA）當天在聲明中說，限制郵輪活動實在「不合理」，對經濟會有長期不利影響，還說郵輪業提供超過42萬1000個美國就業機會，2018年為美國經濟貢獻將近530億美元（約新台幣1.6兆元）。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1090309

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