中國工廠陸續復工 供應鏈疑慮仍籠罩全球汽車業

（中央社北京9日綜合外電報導）2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情導致工廠關閉，現在中國工廠斷斷續續恢復運作，全球汽車製造商仍可能面臨供應鏈持續中斷的問題。

路透社報導，這次疫情的核心武漢市以中國版底特律（China's Detroits）之一為人所知。武漢市汽車產量占全中國近10%，市內還有數百家零組件供應商。汽車業因武漢肺炎疫情受創尤深。

武漢市暨湖北省各城市非防控疫情必需的工廠，都將至少關閉至11日。然而就算是11日復工，或是當局在任何時間點准許開工，現在都不清楚到時企業能否取得原料，或是員工能否恢復正常作業。

汽車製造商除憂心僱員健康，還得掛慮不同城市地區適用的規範不同且無法預測。這對習於事前統一規畫的汽車業來說構成難題。

本田汽車公司（Honda Motor Co）一名主管表示：「在某些城市，有一名工人感染，他工作的整座工廠都得關閉。武漢的狀況還未釐清。在你上報感染案例給當局前，你不會知道自己的工廠會發生什麼事。當你在經營大型工廠時，要跟這種不確定性共處很困難。」

本田汽車在武漢及其周邊區域有一座生產中心，以及超過100家供應商。

本田在中國的另一處生產中心廣州，僱員已於2月10日返工，工廠於2月17日部分復產。但公司主管指出，由於零組件短缺與物流延誤，工廠產量仍遠低於產能。

根據日企河西工業株式會社（Kasai Kogyo Co）人資經理篠田陽平（Yohei Shinoda，音譯），如同武漢市其他製造業者，汽車製造商與零組件供應商還得因應道路部分封閉，以及交通大動脈的健康檢查等措施，這對搬運原料和零組件成品來說都是問題。

河西工業為本田與其他汽車製造商生產車門與車頂內飾，在中國有4座工廠，分別位於武漢、廣州、開封和大連等城市。

篠田說：「即使我們希望復產，由於供應鏈中斷，我們還是拿不到必需原料。除此之外，我們還面臨工廠缺工問題。」

美國康明斯公司（Cummins Inc.）與東風汽車集團有限公司的合資企業，在湖北省襄陽市生產大型巴士和商用汽車的柴油引擎。現在這家合資企業可能面臨問題。

一名主管告訴路透社：「城市間的物流還是個問題。我們預期要從上游供應商取得零組件，以及配送引擎到其他城市的東風工廠，都得耗費更久時間。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090309