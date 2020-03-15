武漢肺炎衝擊力強 聯合國：貧困國家恐吃不消

（中央社西班牙巴塞隆納14日綜合外電報導）聯合國高階官員警告，富裕各國政府和衛生單位疲於因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的事實，暗示若病毒在貧困國立足，衝擊恐會更大。

聯合國災難風險縮減辦公室（UNDRR）特別代表水鳥真美（Mami Mizutori）表示，隨著確診人數快速增加，就連已開發國家及衛生服務單位都飽受壓力，也沒有足夠設備來治療患者。

● 衛生體系較不完善 死亡率恐更驚人

水鳥真美在日內瓦告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）：「不難想見，這若發生在一個衛生體系發展程度較低的國家，死亡率恐怕會更高。」

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）所製的病毒追蹤地圖，截至今天全球有逾15萬起確診病例，5800多人病故。

東亞、伊朗和歐洲是截至目前受創最重的地區，但約20個非洲國家也通報零星幾起確診病例，中美洲和拉丁美洲確診數量則較多。

● 弱勢團體風險大 政府應重視

水鳥真美指出，就連歐洲、美國這些全球較為富裕的地區，武漢肺炎疫情都暴露出各經濟階層所面臨的風險高低不同。

她表示，生活貧困、欠缺健保或工作沒保障的民眾，禁不起病倒或不上工。她稱，武漢肺炎屬「公平議題」，「我們必須確保弱勢族群獲得保障」。

武漢肺炎來襲，許多坐辦公室的勞工或者被告知在家工作，或者選擇在家工作，但對許多人來說，這並非選項之一。

水鳥真美說：「你停止工作的那一天，可能就會是你自己或家人沒飯吃的一天。」

她強調，如果武漢肺炎疫情擴散至貧窮國家，經濟對個人的影響會更大，這是因為經濟損失在國內生產毛額的占比會更大。

● 前事不忘 後事之師

然而，目前武漢肺炎在非洲擴散的速度緩慢，或許能爭取到寶貴時間讓各國政府採取預防性措施。

盧安達、烏干達等國已經有所行動，除了實施嚴格機場管制，也透過架設公共洗手槽等來推廣基本衛生習慣。

水鳥真美說：「但願能迅速從他國經驗汲取教訓，避免武漢肺炎在低度開發國家中產生重大影響。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090315