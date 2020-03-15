北義大利醫療瀕臨界點 2病患轉送西西里島

（中央社記者黃雅詩羅馬15日專電）北義疫情嚴重，米蘭所在的倫巴底大區衛生首長蓋列拉（Giulio Gallera）昨疾呼「醫療體系已快到臨界點」，有些醫院呼吸治療床位只剩個位數，但最近24小時就增85個重症病患。

義大利國家通訊社安莎（ANSA）報導，倫巴底區內貝加莫縣（Bergamo）已無多餘武漢肺炎重症治療床位，昨天將兩名病患跨海轉運到西西里島首府巴勒摩（Palermo）治療。

義大利媒體「晚郵報」（Corriere della Sera）指出，蓋列拉痛批中央政府送來支援的口罩是一堆「破布」，根本不是醫療級口罩，他形容口罩材質就像用來擦地板的棉紙，比衛生紙還薄。

倫巴底大區區長方達納（Attilio Fontana）也向義大利報紙「共和報」（La Repubblica）砲轟中央，直指羅馬中央政府錯估疫情嚴重性。

方達納表示，倫巴底大區提議將米蘭舊展場（Ex Fiera）改造為臨時醫院，擴增500個呼吸治療床位，中央民防部起初支持後來卻變卦，但倫巴底大區還是會繼續朝此方向進行，因為中央政府不了解疫情嚴重性，研究數據預測，義大利很快將有4000人需要重症呼吸治療。

倫巴底（Lombardia）大區是全義20個行政大區當中疫情最嚴重的，截至15日凌晨共有11685例確診，佔全義確診總數21157例的一半以上。

蓋列拉表示，倫巴底大區原本有724張呼吸治療床位，在2月底疫情爆發之前，這些床位主要用在治療中風、心臟病、車禍、術後治療的患者，疫情爆發後短短20天內，倫巴底大區設法增加了376個床位，讓呼吸治療床位總數達到1100個，其中890床專門給2019冠狀病毒患者使用，但還是不夠。

方達納說，倫巴底大區的醫療體系每天都在「創造奇蹟」，醫院設法在走廊、手術室、康復室等每個角落努力增加呼吸治療床位，只要能增加一個床位的方案他們都做，但仍然供不應求，呼吸治療療程很長，醫院每天盡力清出幾個床位，卻總是有更多急需的病人湧入。

蓋列拉表示，他們已準備將米蘭前展覽會場地改建為臨時醫院，但找不到足夠的醫生和呼吸治療設備，在1600位志願應徵者當中，他們過濾出具有資格的68位專業醫生、300多位護士和74位醫學系應屆畢業生，但後來有些人放棄了，因此計畫遭延遲。

蓋列拉指出，為了讓臨時醫院計畫早日上路，區政府現在開放徵求中國、古巴、委內瑞拉等國的醫護人員，會以特案通過同等學歷認證，讓這些外國醫生可以立刻加入工作團隊。（編輯：高照芬）1090315