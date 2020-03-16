英國政府稱過早隔離會疲乏 專家要求拿出證據

（中央社記者戴雅真倫敦15日專電）越來越多專家出面指控英國政府的武漢肺炎防疫對策太過薄弱，呼籲政府施行更強硬措施，必要時須採行隔離政策。專家並質疑所謂「太早行動，民眾會感到疲累」的說法，要求拿出證據，否則政府應重新考慮這項決定。

英國在過去24小時有14名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病患不治。截至當地時間15日上午9時，英國累計死亡數增至35人，累計確診數來到1372例。

英國廣播公司（BBC）報導，由於疫情持續延燒，唐寧街表示，從明天起，英國首相強生（Boris Johnson）或是資深閣員將每天舉行電視轉播記者會，確保民眾能夠得知最新疫情資訊。

強生政府12日在緊急應變小組會商後宣布的對策令許多人驚訝。儘管專家在記者會坦承英國可能有5000至1萬人染病，只是沒有確診，但政府僅要求出現「新發生、持續的」咳嗽或高溫症狀的人先行自我隔離7天，並希望老年人不要太常外出，其他配套政策可說是零，既沒有宣布停課，也沒有禁止大型集會。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）當時表示：「如果太早開始行動，民眾都會感到疲累。這是一場持久戰。」但專家對此說法提出質疑。

「金融時報」報導，一封由200多名心理學與社會學家聯名的公開信表示，強生政府太過執著於「社會疲累說」，這種說法認為若政策太早實施、限制民眾社會活動，等到最需要限制社會活動的時機到來，反而會成效不彰，因為民眾到時候已經受不了一堆限制，反而會和平常一樣活動。

信中表示：「我們不太相信所謂社會疲累說，又或者這種見解是否適用於當前的情況。如果我們要施行一個危險度很高的公衛政策，必須有充分證據。」

這封由許多英國頂尖行為學專家簽署的聯名信表示：「假設行為疲勞說，讓政府在決定延遲高度介入的防疫措施扮演關鍵角色，我們呼籲政府分享充分的證據基礎，以支持這項決定。若是沒有充分證據，我們呼籲政府重新考慮這項決定。」

此外，英國免疫學會（British Society for Immunology）也對政府的防疫策略提出嚴正關切。學會主席艾克巴（Arne Akbar）在公開信表示：「英國目前的公共衛生策略與其他國家有所差異，試圖以群體免疫方式保護民眾。在免疫學領域，我們對於這種策略提出重大質疑。」他呼籲政府採取社會隔離手段，同時公開數據庫，讓科學界來審視，以利進一步預測疫情爆發走勢。

在種種壓力下，英國政府預料將會有進一步動作，但首先可能會先限制年長與體弱者的行動。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，政府將會建議70歲以上長者「在接下來數週內」都待在家中，避免感染。這項建議還不會馬上生效，不過一旦生效，「將會延續相當長一段時間」。（編輯：陳惠珍）1090316