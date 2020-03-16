義大利疫情燒不停 總理孔蒂：將進入最危險幾週

（中央社羅馬16日綜合外電報導）義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天警告，義大利將進入「最危險的幾週」，並敦促歐洲各國就武漢肺炎疫情因應措施進行協調。

法新社報導，孔蒂在七大工業國集團（G7）領袖召開視訊會議前，接受義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）訪問。他說：「歐洲各國有必要就衛生和經濟措施進行協調。」

孔蒂說：「該是勇敢做出抉擇的時候了，義大利可以做出重大貢獻，因為義大利是第一個經歷疫情如此大範圍擴散情況的歐洲國家。」

另外，法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天說，法國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情「很令人擔憂」，且「情況非常迅速惡化」。

沙羅孟接受法國公共電台（France Inter Radio）訪問時說：「每3天法國病例就會呈倍數成長，我希望法國人民意識到，有人生病了，這些人正在加護病房接受治療，且（重症病例數）達數百人。」

歐元集團（Eurogroup）主席沈德諾（Mario Centeno）今天也警告，因受武漢肺炎疫情衝擊，歐洲經濟有如經歷一場戰爭，且未來還有漫長的仗要打。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090316