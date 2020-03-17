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武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退可能已開始
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情12/100

新加坡新增23例武漢肺炎確診 創單日新高

最新更新：2020/03/17 22:42
新加坡衛生部最新公告指出，17日新增23起2019冠狀病毒疾病確診病例，創下單日新高，累計確診266起，其中114人已康復出院。圖為8日牛車水地區人潮已不復見。中央社記者黃自強新加坡攝　109年3月8日
新加坡衛生部最新公告指出，17日新增23起2019冠狀病毒疾病確診病例，創下單日新高，累計確診266起，其中114人已康復出院。圖為8日牛車水地區人潮已不復見。中央社記者黃自強新加坡攝　109年3月8日

（中央社記者黃自強新加坡17日專電）新加坡衛生部最新公告指出，今天新增23起2019冠狀病毒疾病確診病例，創下單日新高，累計確診266起，其中114人已康復出院。

衛生部公告指出，今天新增23起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例中，有17起是境外輸入病例。目前仍有152名確診病患住院治療。

新加坡也出現新感染群，這個感染群與武吉知馬新加坡教會有關。

武漢肺炎疫情加劇，馬來西亞首相慕尤丁昨晚透過電視直播，頒布幾項緊急措施，包括從18日起至31日鎖國自保，禁止所有國人出國，也禁止所有外國人入境。不少馬來西亞人今晚趁「鎖國」前夕入境新加坡。

新加坡鄰近馬來西亞，大批生鮮蔬果均從南部的新山載運到新加坡，這項鎖國自保禁令，讓不少新加坡人昨天深夜搶赴24小時營業超市囤貨備用。

新加坡職總平價超市今天推出新的限購措施，限制購買雞蛋、蔬菜與新鮮家禽肉類數量。

衛生部部長顏金勇指出，為確保新加坡與馬來西亞之間貨物運輸不受影響，兩國官員將會討論具體的細節。

新加坡總理李顯龍也在臉書貼文，說明兩國貨物流動包括食品供應並不會因馬來西亞鎖國中斷。李顯龍和慕尤丁透過電話，討論馬來西亞鎖國一事，他並祝福對方能成功控制疫情。

新加坡目前疫情仍在控制範圍，並未打算調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級到紅色警戒，也不會封城。（編輯：周永捷）1090317

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