更多編輯台推薦新聞：
美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者
國際

美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者

武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退恐已開始
國際

武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退恐已開始

花蓮南安發現台灣黑熊屍體 死因不排除人為因素【更新】
生活

花蓮南安發現台灣黑熊屍體 死因不排除人為因素【更新】

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚
文化

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國際奧會：東京奧運如期舉辦 選手參賽資格可做必要調整
首頁 / 國際

英政府將撥12兆 大手筆救企業

最新更新：2020/03/18 07:35

（中央社記者戴雅真倫敦17日專電）2019年冠狀病毒疾病疫情重創經濟，英國財長蘇納克（Rishi Sunak）今天宣布史無前例的3300億英鎊（約新台幣12兆元）資金，向企業提供擔保援助。

英國廣播公司（BBC）報導，這筆款項相當於英國國內生產毛額（GDP）的15%。

蘇納克在唐寧街召開記者會表示：「我們在承平時期從來未曾遭受如此大的經濟打擊。」他說，這筆資金將從下週開始啟用，協助企業繳房租、付薪水。其他援助措施包括延長企業的減免利率，同時給出3個月的還款假期，讓受疫情影響導致財務困難者可延遲還款。

英國首相強生（Boris Johnson）說：「我們必須像任何戰時政府一樣行動，盡一切努力支援我們的經濟。」

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）造成航班大幅縮減，重創航空、旅遊業。強生昨天也建議民眾避免「不必要的社交接觸」，避免去擁擠的場所，像是酒吧、俱樂部和劇院。雖然未強制店家關門，但各大劇院與電影院已紛紛自動休業。

蘇納克說：「部分企業面對格外嚴峻考驗。在接下來的幾天，我和交通部將討論對航空與機場業者的支援方案。」（編輯：郭中翰）1090318

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報