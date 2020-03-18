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台灣武漢肺炎單日增23例 疫情進入境外移入高峰期
首頁 / 國際

防武漢肺炎擴散 哥倫比亞進入緊急狀態

最新更新：2020/03/18 14:46

（中央社波哥大17日綜合外電報導）哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）今天宣布國家進入緊急狀態。哥國為抑制武漢肺炎疫情傳播，加強防疫措施，包括下令年長族群從20日起待在家中至5月底。

杜克在電視轉播的演說中表示，明天將公布國家進入緊急狀態的完整細節。

各國政府紛紛祭出防疫措施，試圖控制疫情。全球目前有超過18萬7000人確診罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），並傳出近7500起死亡病例。

杜克說：「為了保護我們的祖父母，我們宣布從3月20日星期五早上7時起至5月31日實施強制隔離措施。」

「70歲以上成年人必須待在家中，除非外出購買食品雜貨和藥品，或使用醫療和金融服務。」

哥倫比亞目前出現75起確診病例，多數患者近期曾赴歐洲或美國旅遊，但境內還未通報任何死亡病例。

哥倫比亞當局原先要求入境旅客隔離14天，後來加強防疫舉措，全面禁止非本國公民或居民入境，關閉學校、酒吧和夜店，並延後國會會期，接著封鎖陸海邊境。

但杜克政府遭批未加強管制機場，旅客透過社群媒體表示，他們落地時未被告知隔離相關規定。

緊鄰安地斯山脈的哥倫比亞境內有些省和直轄市已準備實施宵禁。（譯者：黃靖貽/核稿：劉文瑜）1090318

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