武漢肺炎／英國佛系防疫反而見效 倫敦街頭冷清

武漢肺炎疫情延燒，英國政府建議民眾不要去人多場所，17日下午的倫敦牛津街冷清。中央社記者戴雅真倫敦攝 109年3月19日

（中央社記者戴雅真倫敦18日專電）英國武漢肺炎疫情延燒，政府建議民眾不要去人多場所，警惕效果已出現，倫敦許多店家暫停營業，街頭冷清，不少人戴著口罩，有台灣學生認為政府太消極，「只能趕快先走」。

儘管英國首相強生（Boris Johnson）迄今未強制店家關門，只是「強烈建議」民眾不要去人多的場合，避免上酒吧、戲院，但連日持續上升的確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）與死亡人數，以及強生一番「許多人可能失去摯愛」的發言，卻讓民眾心驚，自動自發防疫，有人笑稱強生「曲線救國」的策略奏效。

在強生建議民眾在家工作的翌日，17日倫敦的地下鐵，即使是下午熱門時段，依舊是幾乎「一人一車廂」的冷清。

不論平日、假日都人來人往的特拉法加廣場，石獅子依然，但與它們合照的觀光客卻少了許多。一名觀光客接受中央社記者訪問時說：「這裡真的太安靜了。」

廣場地板上的塗鴉藝術也呼應時事，畫著倫敦著名的帕丁頓熊戴上口罩，洗著熊掌，旁邊有最近民眾搶破頭的衛生紙。

列斯特廣場（Leicester Square）販賣廉價音樂劇票券的TKTS票亭平時排著長長人龍，但由於劇院早已宣布暫時關閉，票亭自然也沒必要營業。旁邊的ODEON電影院也以電子告示宣布暫時停業。

在掛滿紅燈籠的中國城，店家雖然照常營業，但由於沒人上門，服務生無聊地在門口聊天、抽菸。生意最好的是幾家中國超市，囤貨人潮在結帳櫃檯前排起長龍。

皮卡迪利圓環的著名噴泉廣場，街頭藝人照常賣藝唱歌。唱完歌後，儘管他叫大家上前與他合照，還笑稱「我沒有冠狀病毒」，但民眾依舊與他保持一段距離，遠遠欣賞。

在倫敦最繁華、精品店林立的牛津街，儘管多數店家依舊營業，但由於沒顧客上門，店員只能守著空無一人的店面，看著街上行色匆匆的行人。玩具店外的店員賣力表演攬客，也沒有顧客駐足。甚至最講究待客之道的精品鞋店，也允許店員戴上口罩。

就讀倫敦大學學院（UCL）臨床神經系的台灣學生李承紘受訪表示，在政府宣布停課之前，課程與考試都已改成線上作業，校方要學生自行評估，如果要返國就可以返國。他打算近幾天回台灣，身邊大部分同學也都要回去，可能差不多一半一半。有些人搶不到機票，只能留在英國。

對於英國政府的佛系防疫政策，他無奈表示，一定沒辦法接受這樣的處理方式，「可是我們也就只能要先走的就趕快先走」，繼續留在這邊，還是只能面對很多人不戴口罩。（編輯：郭中翰）1090319