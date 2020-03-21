印度內閣通過促進電子業等計畫 有助台商布局

（中央社記者康世人新德里21日專電）印度內閣會議今天批准促進電子零組件與半導體、電子製造聚落和醫療器械在印度生產等多項計畫，並提供獎勵，有助吸引台灣電子、醫療製造商投資印度。

根據印度內閣發表的聲明，由總理莫迪擔任主席的內閣會議，21日通過了促進電子零組件與半導體製造計畫及修改後的電子製造聚落（EMC2.0）計畫。

在通過的促進電子零組件與半導體製造計畫中，印度政府將為相關業者提供25%的支出資金，希望抵消在印度製造電子零組件與半導體的障礙，強化印度國內電子製造生態系統。

聲明指出，這項計畫的總支出約328.5億盧比（約新台幣131.5億元）。

至於印度內閣通過修改後的電子製造聚落計畫，將提供財政援助，開發世界一流基礎設施，且為電子製造業聚落提供公共設施，以助建立電子製造業生態系統，推動創新及促進經濟發展。這項電子製造聚落計畫的總支出為376.2億盧比，其中包括財務援助及行政管理費用。

印度一直希望在中美貿易戰期間，吸引想從中國撤離或另找製造基地的電子製造商到印度投資，尤其是把中國帶入全世界供應鏈的台商。

目前台商已有鴻海、緯創、光寶等大廠在印度設廠製造，更有東元集團旗下世正開發在班加羅爾開發一塊工業園區，盼吸引台商在當地形成電子聚落。印度政府上述計畫將有助更多相關領域的台商到印度布局。

此外，印度內閣今天還批准促進關鍵原料、藥物中間體及活性藥物成份在印度製造計畫、促進醫療器械在印度生產計畫，以及把阿育吠陀保健中心納入國家健康衛生保健計畫，希望促進印度製藥、醫療器械製造和傳統阿育吠陀醫藥的發展。

台灣醫療器械製造業已有康揚輔具在印度擴大設廠，生產各種輪椅以供印度市場龐大需求，而其他台灣醫療器械業者也正在探尋印度市場機會，預料上述計畫將有助相關台商到印度布局。（編輯：周永捷）1090321