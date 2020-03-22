武漢肺炎重擊航空業 美國業者盼獲政府緊急紓困

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創航空業，美國最大的幾家業者今天請求國會給予緊急紓困協助，以避免全美75萬名航空業從業人員遭到大規模裁員。

這些航空公司執行長們在給國會兩院領袖的信中說：「除非這些員工的薪資保障補助能立即通過，否則我們之中許多人，可能被迫採取嚴苛措施，例如強制員工休假。」

這封由美國航空協會公布的信件說：「必須採取行動的廣泛性和即時性絕非誇大，真的很緊急而且是史無前例的。」

美國航空協會（Airlines for America, A4A）代表美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、西南航空（Southwest Airlines），及貨運業者聯邦快遞（FedEx）與優比速（UPS）。

「謹代表75萬名航空業從業人員和美國的航空公司，我們敦請國會繼續採取迅速行動，以通過跨黨派法案，其中涵蓋員工薪資保障補助金、貸款與貸款擔保，以及稅賦措施。情況緊迫，時間不多了。」

他們承諾，如果獲得290億美元的資金資助，8月31日前不會裁員，並同意在貸款期間限制高層報酬、停止股票回購和發放紅利。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090322