日本軟銀集團擬出售巨額資產 股價大漲19%

（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本軟體銀行集團今天表示，未來1年打算出售最多達4.5兆日圓（約新台幣1.26兆元）的資產，並以史上最大規模的2兆日圓購回自家股票。消息一出，軟銀集團股價收盤大漲近19%。

日本放送協會（NHK）報導，軟體銀行集團（SoftBank Group）今天宣布，未來1年內將出售最多4.5兆日圓的資產，所獲資金最多將以2兆日圓購回自家股票，其餘將用來減少負債，以加強財務狀況。

軟銀集團會長（董事長）兼社長孫正義發聲明表示，這將是軟銀集團史上最大規模的自家股票購回，有助於讓現金存款等增至新高點，這項措施是建立在對軟銀集團公司義務堅定的信心上。

孫正義表示，除了要改善軟銀集團股價的評估值之外，藉由包含減少負債，希望能提高信用評比。

NHK報導說，受到2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迅速在全球蔓延的影響，全球股市下跌，投資人對於投資標的業績感到不安，軟銀集團股價這一個月以來約跌50%。

軟銀集團認為出售巨額資產可改善財務並拉抬股價，透過大規模購買自家股票，可平撫投資人對市場的不安。

軟銀集團持股中國最大的網路商店平台「阿里巴巴」之外，也透過基金投資全球的創新企業，目前還未公布要出售哪些資產。

日本經濟新聞報導，軟銀集團要出售資產，可能包括阿里巴巴集團和日本境內通信子公司等投資對象的股票。

報導指出，軟銀集團做為投資公司持有的股票價值逾27兆日圓，而本身的市值截至19日為止約6兆日圓，與股票價值相較，大幅被低估。為改善市值嚴重低估的情況，軟銀集團將利用所持的資產購回自家股票，並減少負債。

軟銀集團今天下午1時50分（台灣時間12時50分）發布這項消息後，軟銀集團在東京股市的股價尾盤大漲，終場收在3187日圓，比上週五收盤價上漲500日圓，漲幅達18.61%。（編輯：韋樞）1090323