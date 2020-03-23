疫情爆發前美砍CDC駐中國職位 專家嘆丟防疫先機

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）路透社獲悉，在中國爆發武漢肺炎幾個月前，美國總統川普政府剛裁撤一個駐北京的重要公衛職位，此職位意在協助偵查中國疾病疫情。專家感嘆，全球本應有機會更早啟動防疫。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）首批病例最早可能出現於去年11月。而美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，去年12月31日才首度得知中國武漢出現27例不明原因肺炎。

隨著病例數暴增，川普政府2月痛斥中國審查疫情相關資訊，且不讓美國專家進入中國協助。

然而根據4名熟悉內情的消息人士，美國疾病專家奎克博士（Linda Quick）原本派駐中國疾病管制機構，是一名醫學流行病學家，但她已於去年7月離任。

華裔美籍專家朱保平（Bao-Ping Zhu，音譯）曾於2007至2011年，擔任這個本由CDC出資的職位。朱保平表示：「看到這種情況令人心碎。如果那裡還有人，全球公衛官員與政府就能更快動作。」

朱保平和其他消息人士說，奎克是美國CDC員工，她的位置有利作為美國和其他國家的耳目，在現場觀察武漢肺炎疫情。或許奎克可以提早幾週警告外界威脅正在擴大。

朱保平指出，駐地專家在跟中國本地專家建立緊密關係後，經常可在初期獲悉疫情。但根據消息人士，奎克去年7月卸職後，就沒有外籍疾病專家接手執掌計畫。

消息人士說，奎克離任前的正式職稱為美國在中國田野流行病學訓練計畫（U.S. Field Epidemiology Training Program in China）的駐地顧問，她在得知聯邦政府將停止資助該職位時就離任。當時美、中兩國正陷於激烈貿易齟齬。

川普政府裁撤職位的消息今天首度曝光後，川普隨即在記者會上批評路透社報導，跟被他批為「全然錯誤」的其他CDC相關新聞類似。但川普未回應是否已裁撤職位。

CDC主任芮斐德（Robert Redfield）則堅稱CDC在中國的部署其實正在擴大，裁撤顧問職位不會妨礙華府取得資訊的能力，而且跟CDC未能更早得知中國病例完全無關。CDC不會讓還在組織內服務的奎克出面評論。

曾擔任CDC流行病學家20年、現任艾莫瑞大學（Emory University）研究教授麥克奈布（Scott McNabb）也告訴路透社，由於中國掩蓋資訊，美國駐地顧問能否更早、或提供更好的資訊給川普政府，他抱持懷疑態度。

麥克奈布說：「基於中國的情況，最終可能不會有多大差別。問題在於中國如何因應。該改進的是中國人應該早一點承認疫情，卻沒這麼做。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）1090323