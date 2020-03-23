印度武漢肺炎升溫 國內航班24日午夜全面停飛

（中央社記者康世人新德里23日專電）印度即使各省擴大社交疏離政策，武漢肺炎疫情仍持續升溫，累計確診病例破400例。印度民航部今天宣布，所有國內航班明晚11時59分起全面停飛。

為控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大，印度昨天實施上午7時到晚間9時的全國禁足令，且鐵路停駛至31日，包括首都新德里和至少23個省82個城市採取封城措施。但印度的疫情今天仍持續升溫。

根據印度衛生與家庭福利部最新統計報告，累計武漢肺炎確診病例達415例，其中有8人死亡。

由於疫情仍持續擴大，印度民航部傍晚發出聲明宣布，印度國內所有商業客運航班將從24日深夜11時59分起全面停飛，所有客運航班都必須在此時間點以前降落目的地。不過，貨機不在上述命令限制範圍內。

印度鐵路部昨天已宣布取消鐵路車次及地鐵服務直到31日。

此外，在印度至少有32個省市與中央直轄區的82個縣市實施封城後，今天又有阿薩姆省（Assam）宣布全省封鎖至31日；西孟加拉省也從今天傍晚到31日晚間6時全省封鎖至31日。

由於印度金融中心孟買過去24小時內又通報14起新增病例，讓印度疫情最嚴重、也是孟買所在的馬拉哈什特拉省（Maharashtra）累計確診病例達到89例，省政府今天發出聲明宣布全省實施宵禁到31日，禁止人們外出。

由於印度許多省市進行封城和封鎖，包括韓國三星、LG、印度家電大廠Godrej Appliances等製造業者，宣布停工直到31日。（編輯：周永捷）1090323