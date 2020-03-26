紐約武漢肺炎確診破3萬例 病毒散播現趨緩跡象

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）紐約州武漢肺炎確診病例持續激增，今天衝破3萬大關。但紐約州長古莫說，住院病例倍增預估時間已從2天拉長到4.7天，顯示州政府控制人群密度的措施有助減緩病毒散播。

紐約州政府最新數據顯示，全州確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）較昨天增加20%，達3萬811例，285人死亡，兩項數據都高居全美首位。紐約州3月中起迅速提升病毒檢測能力，截至昨天已逾10萬人接受檢測，占全美28%左右。

儘管確診病例持續激增、醫療單位面臨嚴峻考驗，古莫（Andrew Cuomo）簡報時仍帶來些許好消息。他說，州政府22日估計每2天住院病例會倍增，到了24日，這項估計值拉長到4.7天，意味人群密度控制措施可能奏效。

古莫說：「這有點好到不像是真的，但理論是我們的高人口密度導致病毒迅速散播，如果降低密度，你就能迅速減緩病毒散播。」

3月以來，紐約疫情急遽升溫，古莫不斷設法減少人群聚集，包括禁止50人以上集會、餐廳與酒吧不得內用、戲院等營業場所暫時停業。他於20日公布「紐約州暫停」（New York State on PAUSE）行政命令，要求州內居民盡可能待在家，外出採買或透氣也要與他人保持6英呎（約183公分）距離。

但紐約市上週末風和日麗，多處農夫市集人氣旺盛，甚至有年輕人不顧警告在公園打籃球。古莫大為不滿，要求紐約市政府提出檢討計畫。

古莫今天說，由於車流量減少，紐約市部分街道將禁止車輛駛入，僅供民眾通行，讓民眾除公園外有更多透氣空間。他並要求民眾不要在公園從事肢體密切接觸的運動，包括打籃球。如果配合情況不理想，他不排除強制關閉公園休憩場地。

根據最新數據，紐約州有3805名感染武漢肺炎的病患住院，占確診總數12%；888人住進加護病房，占確診總數3%。為因應疫情高峰，紐約州政府已要求州內醫院擴增容量至少50%，並在多地建立臨時醫院。

古莫說，紐約州現有4000台人工呼吸器，還需要3萬台才能應付疫情高峰需求；州政府已增購7000台，聯邦政府提供的4000台已運往紐約。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過45萬人感染武漢肺炎、逾2萬人喪命，全美確診病例已突破6萬例、至少827人死亡。紐約州確診總數占全美約一半，死亡人數占1/3左右。

白宮冠狀病毒工作小組成員昨天警告，大紐約都會區擁有全美最高的冠狀病毒感染率，敦促曾到過紐約市的民眾自主隔離14天，降低病毒散播風險。

古莫昨天曾到曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）視察，他今天在紐約州首府阿爾巴尼（Albany）簡報會場被問到是否會自主隔離時說：「如果你到過紐約市，你必須在紐約州隔離，不必回到紐約市隔離。我會在紐約州隔離。」（編輯：楊昭彥）1090326