印度央行降息 確保鎖國期現金流寬鬆

（中央社記者康世人新德里27日專電）印度儲備銀行今天把附買回利率（Repo Rate）調降75個基點至4.4%，把附賣回利率（Reverse repo Rate）調降90個基點到4%，以確保鎖國期現金流在寬鬆環境下保持流通。

印度儲備銀行（RBI，印度央行）總裁達斯（Shaktikanta Das）27日在孟買的直播記者會中指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）是前所未有的威脅，對金融與經濟來說是「無形的刺客」，央行貨幣委員會因此做出上述決策。

他補充說，在印度央行貨幣委員會25日到27日的會議中，委員會以4票贊成、2票反對，通過調降利率的決策。

達斯表示，從3月28日起，所有銀行現金儲備率也調降100個基點至3%，為期1年。預估這項政策將釋放1.37 兆盧比（新台幣5500億元）到市場上。

他認為，上述相關措施將釋出3.74兆盧比進入金融系統，減輕銀行的壓力。

為幫助受全國封鎖衝擊的銀行業和印度各行各業，達斯也宣布，所有貸款機構均允許把償還流動資金的利息延後3個月；暫停償還定期貸款和延遲支付利息，將不會導致資產評級被下調，銀行可能重新評估營運資金週期，也不會被視為是不良資產。

達斯指出，央行當務之急是採取有力的行動來保護印度國內經濟，「所有利益相關者都需要與流行病（武漢肺炎）戰鬥，銀行應盡一切可能保持信貸金流流動」。

他也強調，銀行系統是安全完好的，民眾不用擔心在民營銀行的存款，更不必恐慌性擠兌。

印度央行表示，央行願與政府一起合作應對武漢肺炎對經濟的衝擊，央行可能會宣布一些措施，以緩解銀行和各行各業因全國封鎖而蒙受的痛苦。

銀行的經濟專家告訴中央社記者，印度央行此舉讓貨幣環境更加寬鬆，且為金融系統注入大量流動資金，以確保金融系統不會出現流動性不足，也保證企業能以較低成本借到資金，以在這段封鎖期維持企業運轉。

專家指出，對銀行來說，資金利息降低，讓資金更容易借出去；但同樣的，因利息降低，銀行的收益也會下降。整體來說，因封鎖導致營運艱辛的企業可用比較低的利息借到資金，對穩定整體經濟來說有一定效果。

為防止武漢肺炎擴散，印度政府從25日零時起實施全國性封鎖21天，除提供食物、餐飲和生活必需品及銀行等行業從業人員可以外出上班外，其他民眾如沒有必要理由，禁止外出。（編輯：陳永昌）1090327