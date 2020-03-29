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英武漢肺炎260人不治創單日最高 累計死亡破千

最新更新：2020/03/29 01:12

（中央社記者戴雅真倫敦28日專電）英國的武漢肺炎死亡人數今天突破1000人，來到1019例，相較昨天的759人死亡增加260例。260人是英國爆發武漢肺炎疫情以來最高單日死亡人數，相較27日增加34%。

根據政府數據，截至27日下午5時，有1019人死於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），1萬7089人確診。英國首相強生（Boris Johnson）本人也因為確診而自我隔離中。

英國廣播公司（BBC）報導，新增死者中有246人在英格蘭地區，年齡在33至100歲間，幾乎每個人都有其他疾病史，除了當中13人，不過這13名沒有疾病史的死者年齡都在63歲以上。

除了強生、衛生大臣韓考克（Matt Hancock）確診正在隔離中，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）出現症狀，正在自我隔離，主管蘇格蘭事務的英國國務大臣傑克（Alister Jack）今天也表示，因為出現症狀而開始自我隔離。

英國目前每天的篩檢量能為6000人，不過政府希望能夠在3月底前提升至1萬人，在4月中前達到2萬5000人。（編輯：劉學源）1090329

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