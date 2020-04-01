韓國新增101例武漢肺炎確診 累計9887例

（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）人數達9887例，較昨天增加101例。

韓聯社報導，韓國新增確診數今天有所下滑，但首爾及周邊地區仍持續出現群聚感染。

新增的101例中，約一半病例來自首都圈，分別是首爾市24例、京畿道23例、仁川市5例。此外，大邱市20例，光州市和慶尚南道各4例，釜山市、忠清南道、全羅南道各3例，江原道和慶尚北道各2例，全羅北道1例，在入境檢疫過程中確診7例。

累計確診方面，大邱市累計確診病例最多，達6704例，其後依序是慶尚北道1302例、京畿道499例、首爾市474例、忠清南道131例、釜山市122例、慶尚南道100例、仁川市69例、世宗市46例、忠清北道44例、蔚山市39例、江原道38例、大田市36例、光州市24例、全羅北道14例、全羅南道12例、濟州道9例，在口岸入境檢疫過程中累計確診224例。

韓國累計死亡病例165例，較3月31日增加3例。死亡率為1.67%，80歲以上患者死亡率達18.58%。累計治癒並解除隔離病例共5567例，較3月31日增加159例。

此外，截至今天零時，包括確診者在內，共有42萬1547人接受病毒檢測，其中39萬5075人呈陰性，1萬6585人的結果尚未出爐。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090401